Feuerwehr Minden

FW Minden: Feuer, zwei Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr 17:22 Uhr, Ritterstraße.

Minden Innenstadt (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Minden in die Innenstadt gerufen. Über Notruf 112 wurde ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. In dem dreigeschossigem Wohnhaus befanden sich zu diesm Zeitpunkt entgegen der ersten Annahme keine Personen mehr. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile/Wohnungen konnte verhindert werden. Durch den Einsatz mehrer Trupps unter schwerem Atemschutz im Innenangriff konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach einer Einsatzdauer von zwei Stunden konnten die letzten Nachlösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen werden. Die Feuerwehr Minden war mit insgesamt 30 Kräften der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Stadtmitte im Einsatz für Minden.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell