LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem Pkw

Bad Salzungen (ots) - Am 05.07. 2024 gegen 18:30 Uhr wurde in Bad Salzungen in der Pestalozzistraße durch den Geschädigten der Pkw Opel Astra abgestellt. Als dieser am nächsten Morgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ihm der Außenspiegel an seinem Pkw beschädigt wurde. Einen Hinweis zum Verursacher konnte er an seinem Fahrzeug nicht vorfinden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr