POL-E: Essen: Brand in Pausenhalle des Gymnasium Borbeck - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Bergeborbeck:

Am Samstagabend (18. Mai) gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen Brand im Gymnasium Borbeck in der Prinzenstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Flammen an einem überdachten Pausenbereich, der an den Schulhof grenzt, fest. Es entstand Schaden am Gebäude. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am Samstagabend im Umfeld der Schule etwas beobachtet haben. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

