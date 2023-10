POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Delmenhorst (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht ++ Wildeshausen. In der Nacht zum 30.09.2023 wurde ein im Reepmoorsweg geparkter blauer Opel an der Fahrerseite und der hinteren Scheibe beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in ...

