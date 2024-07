Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Bad Salzungen (ots)

Ein 23jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf beabsichtigte am Freitag, dem 05.07.2024 gegen 8:45 Uhr in Bad Salzungen von der Kaltenborner Straße nach links auf die Hersfelder Straße abzubiegen. Dabei verlor er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Verletztungen trug der Fahrzeugführer nicht davon. Um die Bergung seines nicht mehr fahrtüchtigen Pkw kümmerte er sich auch selbst. Der Sachschaden an seinem VW Golf wird auf 10 000 Euro geschätzt.

