Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Akkuschrauber geklaut

Breitungen (ots)

In der Zeit vom 28.06.2024, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Akkuschrauber mit zwei Akkus der Marke "Makita" samt dazugehörigem Ladegerät und eine Bohrmaschine von einer privaten Baustelle in der Tamara-Danz-Straße in Breitungen. Die Geräte haben einen Gesamtwert von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0172474/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

