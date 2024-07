Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher haut ab

Themar (ots)

Donnerstagnachmittag parkte ein 55-Jähriger sein Auto aus einer Parklücke am Straßenrand der Feldsteinstraße in Themar aus. Als der Vorgang abgeschlossen war und der Mann losfahren wollte, fuhr plötzlich ein anderer Autofahrer auf seinen Pkw auf. Es kam zu einer Streitigkeit zwischen den Unfallbeteiligten über die Schuld am Zusammenstoß und als eine Zeugin die Polizei rief, entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu ihm laufen.

