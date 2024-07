LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Suhl (ots) - Mittwochnachmittag führten die Ermittler der Kriminalpolizei Suhl die Brandortuntersuchung in der betroffenen Wohnung in der Friedrich-König-Straße in Suhl durch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund des fahrlässigen Umgangs mit offenem Feuer oder nachglühenden Stoffen aus. Eine technische Ursache oder Fremdverschulden konnten ausgeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

