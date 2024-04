Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf der K12 zwischen Waldrach und Korlingen

Morscheid, K12 (ots)

Am Montag, 08.04.2024, gegen 14:00 Uhr kam es auf der K12 zwischen Korlingen und Waldrach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein grauer Mercedes-Benz die Stecke in Richtung Waldrach, als dem Fahrzeug plötzlich in einer Kurve ein PKW auf der eigenen Fahrspur entgegenkam. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen grünen Transporter gehandelt haben. Die Fahrerin des Mercedes-Benz leitete unmittelbar ein Ausweichmanöver ein und touchierte dabei die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Nur so konnte sie eine Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen vermeiden.

Durch den Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Leitplanke entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der grüne Transporter trug keinen Schaden davon; der Fahrer flüchtete von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Transporter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell