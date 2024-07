Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alkoholisierter Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Fahrer eines Pedelecs fuhr am Dienstagabend (23. Juli) gegen 23 Uhr auf der Hilfarther Straße in Fahrtrichtung Dinstühler Straße. Bei dem Versuch, von der Fahrbahn auf den Radweg zu wechseln, stieß er vermutlich mit dem Vorderreifen gegen die Gehwegkante, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell