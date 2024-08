POL-MK: Müll abgebrannt

Schalksmühle (ots) - Aus einem am Autobahnrastplatz in Höhe des Rehwegs abgestellten Baucontainer wurden im Laufe der vergangenen Woche diverse Werkzeuge, darunter Pressen und Pumpen, sowie Öle und Kraftstoffe gestohlen. Unbekannte knackten zwei Schlösser und drangen in den Container ein. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

