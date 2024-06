Hohenfels, Lkr. Konstanz (ots) - Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Schloßstraße am Mittwochabend entstanden. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war auf der Schloßstraße in Richtung Seelfingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam es zum Streifunfall mit einem entgegenkommenden Omnibus ...

