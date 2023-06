Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rucksack in Karlsaue entrissen: Polizei bittet um Hinweise auf die Täter

Kassel (ots)

Kassel-Südstad: Am Nachmittag des gestrigen Donnerstags wurde ein 61 Jahre alter Kasseler in der Karlsaue Opfer eines Entreißediebstahls. Gegen 16:30 Uhr näherten sich zwei bislang unbekannte Täter mit ihren Fahrrädern an ihr Opfer an und entrissen ihm plötzlich seinen Rucksack. Danach flüchteten die beiden Diebe in Richtung Auedamm.

Der Bestohlene konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

Ca. 20 Jahre alt, ca. 175cm groß, kurze schwarze Haare, sportliche Figur. Dieser Täter war zum Tatzeitpunkt mit einem weißen T-Shirt bekleidet und trug mehrere Festivalarmbänder am Arm. Er fuhr auf einem Mountainbike mit einem Transportkorb.

Täter 2:

Ca.20 Jahre alt, ca. 175cm groß, dunkle Haare, sportliche Figur. Dieser Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen Hose bekleidet und fuhr auf einem Klapprad mit kleinen Rädern.

Eine unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts eingeleitete Fahndung blieb bis jetzt ohne Erfolg, daher sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

