Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprayer und Betrüger

Plettenberg (ots)

Sprayer unterwegs

An der Waskebieke haben Unbekannte zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen Graffiti gesprüht. Sie beschädigten dadurch die Hauswand eines Geschäftes. Die Polizei bittet um Hinweise.

Autokauf ohne Auto

Ein 24 Jahre alter Mann aus Ludwigsfelde trat am Mittwoch die Reise nach Herscheid an, um dort ein Auto zu kaufen. 200 Euro hatte er dem Verkäufer schon als Anzahlung überwiesen, man tauschte sich über eine Anzeigenplattform aus. Vor Ort in Plettenberg öffnete ihm an der vermeintlichen Anschrift des Verkäufers eine ältere Dame die Tür, die kein solches Auto besitzt. Er wurde scheinbar betrogen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell