POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Lemberg (ots) - Am Mittwoch, 01.05.2024, gegen 16.45 Uhr befuhr eine Gruppe von vier Motorradfahrern die Landstraße 487 aus Salzwoog kommend in Fahrtrichtung Fischbach. Aufgrund zweier mittig auf der Fahrbahn stehender PKW mussten die Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung absolvieren. Der als letzter in der Gruppe fahrende 56-jährige Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf, ...

