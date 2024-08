Menden (ots) - Einbrecher erfolgreich Im Anemonenweg wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Die Täter hebelten die Blechtür einer Garage auf und entwendeten zwei Akkuschrauber, einen E-Scooter und ein E-Bike. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. (lubo) Taschendiebe unterwegs Einem 72-jährigen Mendener wurde am Mittwochmorgen in einem Discounter an der Heinrich-Bölll-Straße die Geldbörse ...

