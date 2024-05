POL Schwaben Nord: Sexuelle Belästigung in Linienbus

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (04.05.2024) kam es in der Dr.-Otto-Meyer-Straße zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr beschädigte offenbar ein bislang unbekannter Fahrer ein geparktes BMW-Motorrad. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten ...

