POL-OG: Friesenheim - Fahren unter Drogeneinfluss

Offenburg (ots) - Dem Einschreiten eines Polizeibeamten, der in seiner Freizeit am Dienstagmittag auf einen mutmaßlichen Verkehrsunfall an der Unionrampe aufmerksam wurde, war es möglicherweise zu verdanken, dass eine Autofahrerin nicht um ihr Erspartes gebracht wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es vor einer Ampel kurz nach 12 Uhr zu einem Unfall gekommen sein. Demnach soll der Fahrer eines noch unbekannten ...

