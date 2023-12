POL-EU: Verkehrsunfall endet im Seitenstreifen

Mechernich/Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (20. Dezember) sprach eine junge Frau gegen 16.50 Uhr einen 56-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Marienau in Mechernich bezüglich einer angeblichen Spendenaktion für Taubstumme an. Während des Ansprechens versuchte die Frau mit der Hand in seine Jackentasche zu greifen. Als der Mann dies ...

mehr