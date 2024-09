Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Dem Einschreiten eines Polizeibeamten, der in seiner Freizeit am Dienstagmittag auf einen mutmaßlichen Verkehrsunfall an der Unionrampe aufmerksam wurde, war es möglicherweise zu verdanken, dass eine Autofahrerin nicht um ihr Erspartes gebracht wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es vor einer Ampel kurz nach 12 Uhr zu einem Unfall gekommen sein. Demnach soll der Fahrer eines noch unbekannten Kastenwagens zurückgerollt und mit dem stehenden Pkw der Frau kollidiert sein. Mehrere Männer sollen die Frau daraufhin als Unfallverursacherin beschuldigt und sie dazu gedrängt haben, Bargeld abzuheben und den Schaden dadurch zu begleichen. Als sich die überrumpelte Frau bereits mit den Männern am Geldautomaten befand, schritt der Beamte in Zivil ein. Die Polizei überprüft nun die genauen Hintergründe des Vorfalls. Zeugen werden unter der Rufnummer 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

