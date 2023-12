POL-PDNW: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Weisenheim am Sand (ots) - Am Samstag, 16.12.2023, kam es im Zeitraum von 10 Uhr bis 20 Uhr in Weisenheim am Sand sowie Weisenheim am Berg zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die unbekannten Täter gelangten jeweils durch Aufhebeln der Fenster ins Wohnhaus. Entwendet wurde Schmuck sowie Bargeld. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Schillerstraße und Friedrich-Ebert-Straße in Weisenheim a.S. sowie im Bereich Am ...

