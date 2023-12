Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Weisenheim am Sand (ots)

Am Abend des 16.12.2023 wurden in Weisenheim am Sand durch Beamte der Polizei Bad Dürkheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus der Beamten lag hierbei auf der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Hierbei konnte bei einem 43-Jährigen PKW-Fahrer aus dem Kreis Dannstadt-Schauernheim eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,7 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR sowie 2 Punkte in Flensburg. Neben der zentralen Bußgeldstelle wird auch die für den Fahrer zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Es gilt die klare Vorgabe: Don't drink and drive! - Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!

