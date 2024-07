Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht zwischen Sand und Heidkamp gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (28.07.) kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Lerbacher Weg zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Rhein-Berg nun Zeugen sucht.

Ein 29-jähriger Bergisch Gladbacher hatte mit seinem Pkw der Marke Ford den Lerbacher Weg in Richtung Heidkamp befahren, als ihm in Höhe eines dortigen Parkplatzes ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Dieses wiederum wurde durch ein weiteres Fahrzeug überholt, welchem der Ford-Fahrer nach eigenen Angaben ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß der Bergisch Gladbacher jedoch gegen ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen. An diesem sowie an seinem Pkw entstand jeweils leichter Sachschaden. Der Bergisch Gladbacher blieb unverletzt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte die Fahrt fort und konnte von den hinzugerufenen Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Daher ermittelt nun das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug, zu welchem bislang keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell