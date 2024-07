Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Kreisweite Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Sonntag (28.07.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr kreisweite Geschwindigkeitskontrollen durch.

Insgesamt stellten die Kolleginnen und Kollegen 20 Verstöße fest: In Wermelskirchen waren sechs Pkw und sieben Krafträder zu schnell unterwegs. Weitere Geschwindigkeitsverstöße gab es in Odenthal (3) und in Kürten (1). Auf der Altenberger-Dom-Straße in Bergisch Gladbach wurden zwei Pkw und ein Krad aufgrund zu hoher Geschwindigkeiten angehalten. Von den insgesamt 20 Verstößen wurden 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In vier Fällen wurde den Verkehrsteilnehmern vor Ort ein Verwarngeld auferlegt.

Parallel dazu bestand über die gesamte Zeit hinweg eine stationäre Radarkontrolle auf der Dürchtalstraße in Kürten. Hier wurden insgesamt 362 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen, wovon zehn Fahrern nun ein Fahrverbot droht. Tagesschnellster war ein Kradfahrer aus Köln, der mit 117 km/h bei erlaubten 50 km/h durch die Kontrollstelle fuhr. (ch)

