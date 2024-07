Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Zusammenstoß von Transporter und Fußgängerin gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (23.07.) ereignete sich um kurz nach 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Steinstraße in Höhe des Busbahnhofes im Ortsteil Bensberg.

Eine 85-jährige Fußgängerin aus Bergisch Gladbach war gerade im Begriff, die Steinstraße an einer Fußgängerampel in Richtung Busbahnhof zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Neusser mit einem Transporter der Marke Mercedes-Benz die Steinstraße in Richtung Kölner Straße. Der rechte Außenspiegel des Transporters stieß schließlich mit dem Kopf der Fußgängerin zusammen, welche dabei leichte Verletzungen erlitt. Da beide Beteiligte im Rahmen der Unfallaufnahme angaben, an der Ampel Grünlicht gehabt zu haben, ist die Unfallursache bislang unklar.

Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach sucht daher Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

