POL-RBK: Overath - Auseinandersetzung auf Discounterparkplatz - Polizei sucht Zeugen und Beteiligte

Overath (ots)

Am Sonntag (21.07.) wurde die Polizei von einer aufmerksamen Zeugin in den Ortsteil Heiligenhaus gerufen, da es zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau gekommen war. Die Polizei konnte die beiden Beteiligten jedoch nicht mehr antreffen und wendet sich daher nun an die Öffentlichkeit.

Die Zeugin hatte gegen 16:30 Uhr gesehen, wie sich der Mann und die Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bensberger Straße zunächst stritten. Im weiteren Verlauf wurde die Frau von dem Mann mehrfach nach hinten gestoßen. Aktuell ist noch unklar, ob die Frau von dem Mann auch geschlagen wurde. Anschließend fuhren beide gemeinsam in einem dunklen Kleinwagen in Richtung des Kreisverkehrs in Heiligenhaus davon.

Beide Personen waren circa 20 bis 30 Jahre alt. Die Zeugin beschrieb ihr Aussehen als "südländisch". Der Mann hatte dunkle Haare, trug ein dunkles T-Shirt und eine kurze blaue Hose. Die Frau hatte lange dunkle Haare und war mit einem rosafarbenen T-Shirt und einem langen pinken Rock bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 3 in Overath ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität der Beteiligten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

