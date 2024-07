Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (22.07.), um 14:19 Uhr, ist es auf dem Geh-/Radweg entlang der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gekommen.

Der Fußgänger, ein 37-jähriger Bergisch Gladbacher, war auf der rechten Straßenseite unterwegs in Richtung Mülheimer Straße. In Höhe eines Autohauses und der Einmündung Tannenbergstraße soll es laut Aussagen des Fußgängers und eines Zeugen dazu gekommen sein, dass ein Radfahrer von hinten mit voller Wucht mit ihm kollidiert sei, der in gleicher Richtung auf dem Gehweg unterwegs war. Gemäß Beschilderung ist der Gehweg an dieser Stelle für den Radverkehr freigegeben. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer soll sich kurzzeitig um den Fußgänger gekümmert haben und gab vor einen Rettungsdienst zu verständigen. Als dann aber der Zeuge hinzugekommen ist, flüchtete er plötzlich und fuhr weiter in Richtung Mülheimer Straße. Zufällig vorbeikommende Polizisten wurden wenig später auf den Vorfall aufmerksam gemacht und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nun wird nach dem Unfallverursacher gesucht. Er wie folgt beschrieben: circa 30-35 Jahre alt, circa 175 cm groß, wenige kurze braune oder schwarze Haare, grünes T-Shirt, kurze Hose. Der Zeuge vermutet, dass es sich möglicherweise um einen Nordafrikaner gehandelt haben könnte.

Wer Hinweise zum gesuchten Radfahrer geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell