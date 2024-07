Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Unfallflucht mit gestohlenen Kennzeichen geklärt - Audi durch Polizisten gestoppt

Kürten (ots)

Am vergangenen Freitag (19.07.) haben wir um Zeugenhinweise gebeten, nachdem ein Unbekannter mit einem schwarzen Audi mit gestohlenen Kennzeichen am 13.07. in Kürten einen Unfall verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5826387).

Am Abend des gleichen Tages (19.07.), gegen 22:00 Uhr, hat ein Polizist in seiner Freizeit das gesuchte Fahrzeug in Bergisch Gladbach in Höhe Herrenstrunden gesichtet, als es in Richtung Kürten unterwegs war. Er verfolgte das Fahrzeug und rief über Notruf seine diensthabenden Kollegen hinzu. Umgehend begaben sich die alarmierten Kollegen zur genannten Örtlichkeit und kontrollierten das Fahrzeug. Am Steuer saß ein 23-jähriger Kürtener, der keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Die gestohlenen Kennzeichen befanden sich immer noch am Fahrzeug. Sowohl die gestohlenen Kennzeichen als auch der Wagen wurden beschlagnahmt und von einem beauftragten Abschleppunternehmen abgeholt und auf ein Sicherstellungsgelände verbracht.

Zu dem Strafverfahren wegen der Unfallflucht kommen nun weitere Anzeigen auf den Mann zu, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell