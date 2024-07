Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Verkehrskommissariat sucht Zeugenhinweise: Audi-Fahrer flüchtet nach Parkplatzunfall

Kürten (ots)

Am vergangenen Samstag (13.07.) ist es gegen kurz vor 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wipperfürther Straße gekommen. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, um den flüchtigen Täter zu identifizieren.

Ein bislang unbekannter Mann parkte am besagten Abend mit seinem schwarzen Audi A 7 rückwärts aus einer Parkbucht des Supermarkt-Parkplatzes aus und fuhr gegen einen neben ihm geparkten VW Golf, in dem zu diesem Zeitpunkt zwei Personen saßen. Nachdem der Unfallverursacher kurz angehalten hatte, rangierte er zügig und entfernte sich laut Augenzeugen fluchtartig unter Vollgas mit dem Pkw in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Der Schaden am VW Golf beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro.

Der schwarze Audi A7 hatte laut Zeugen das amtliche Kennzeichen SG-R 64. Das abgelesene Kennzeichen wurde nach Ermittlungen bereits im Februar 2024 in Bergisch Gladbach entwendet und liegt im Fahndungssystem der Polizei als gestohlen ein.

Da der Unfallflüchtige zuvor im Supermarkt einen Eistee gekauft hat, gibt es möglicherweise weitere Zeugen, die zur Identifizierung des Unfallverursachers beitragen können. Eventuell ist das genannte Kennzeichen oder das Fahrzeug auch bereits in anderen Situationen beobachtet worden, so dass sich dadurch sachdienliche Hinweise ergeben.

Der gesuchte Fahrer kann nach Einsichtnahme der Videoüberwachung im Supermarkt und anhand der Zeugenangaben wie folgt beschrieben werden: circa 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, circa 175-185 cm groß, er trug eine weiße Kappe und ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift der Marke "Karl Kani", eine Halskette mit Anhänger, eine helle Weste, eine helle Cargohose und weiße Turnschuhe. Er hatte einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart und soll insgesamt laut Zeugen ein "südeuropäisches Erscheinungsbild" haben.

Für Ihre Hinweise wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell