Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkräder und Infotainmentsysteme aus zwei Fahrzeugen gestohlen

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18.07.) wurde die Polizei in die Ortsteile Hebborn und Nußbaum gerufen, nachdem dort die Besitzer zweier Pkw festgestellt hatten, dass ihre Fahrzeuge aufgebrochen und jeweils die Lenkräder sowie weitere Fahrzeugteile gestohlen wurden.

Der Besitzer eines BMW, der an der Hebborner Straße abgestellt war, stellte den Diebstahl gegen 08:00 Uhr fest, während die Nutzerin eines anderen BMW die Tat gegen 12:30 Uhr bemerkte. Ihr Fahrzeug war Am Grünen Weiher geparkt. In beiden Fällen waren die Fahrzeuge laut Angaben der Geschädigten am Vorabend (17.07.) abgestellt und verschlossen worden.

Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Fahrzeuginnenräume, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Sie bauten jeweils das Lenkrad, das Display und weitere Elemente des Infotainmentsystems aus und entwendeten diese. In einem Fall wurden zusätzlich ein zweistelliger Bargeldbetrag und eine Sonnenbrille gestohlen.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell