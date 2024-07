Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher schlagen Verglasung einer Terrassentür ein

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (17.07.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Feldstraße im Stadtteil Heidkamp gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch festgestellt wurde.

Der Hausbesitzer hatte morgens gegen 09:30 Uhr das Haus verlassen und war gegen kurz vor 18:00 Uhr zurückgekehrt. In diesem Zeitraum wurde offensichtlich die Verglasung einer Terrassentür eingeschlagen, so dass unbekannte Täter in das Objekt gelangten. Nach einer ersten Durchsicht wurde offenbar nichts entwendet.

Die alarmierte Polizei nahm eine Strafanzeige auf und informierte den Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung. Bei sachdienlichen Täterhinweisen können Sie sich unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 wenden.

Wer beraten werden möchte, wie man sein Haus gegen Einbrecher besser sichern kann, wendet sich am besten an unsere Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell