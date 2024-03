Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Trotz Gegenverkehr überholt

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag bei Uttenweiler.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 19-Jährige kurz nach 13.30 Uhr mit ihrem Renault auf der B312 von Uttenweiler in Richtung Riedlingen. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte die Fahranfängerin zum Überholen von zwei Lkw an. Als sich die 19-Jährige auf Höhe der beiden Lkws befand, erkannte sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. In dem Ford war ein 27-Jähriger in Richtung Biberach unterwegs. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste die 19-Jährige ihr Fahrzeug ab. Sie versuchte wieder hinter den beiden Lkw einzuscheren. Der Fordfahrer wich nach rechts aus und schlitterte mehrere Meter an den Schutzplanken entlang. Der 19-Jährigen gelang es, ihren Renault abzubremsen und hinter dem zweiten Lkw zum Stillstand zu kommen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam es nicht. Die beiden Lkw fuhren weiter. Offensichtlich hatten die Fahrer von dem Unfall nichts mitbekommen. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie sucht die beiden Lkw-Fahrer als Zeugen. An dem Ford entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Schaden an den Schutzplanken wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

