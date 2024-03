Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag streiften sich ein Auto und ein Lkw bei Riedlingen. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 11.15 Uhr fuhren eine 85-Jährige mit ihrem Audi und ein 52-Jähriger mit seinem Volvo Klein-Lkw in der Singlestraße im Stadtteil Neufra. Während die Seniorin in Richtung Waldstadion unterwegs war, kam ihr im Bereich der Unterführung B311 der Volvo entgegen. Wie die Polizei berichtete, fuhren wohl beide nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge streiften sich mit den linken Fahrzeugseiten. Bei dem seitlichen Zusammenstoß verletzte sich die Seniorin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf beide Fahrende kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

