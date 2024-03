Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Sonntag besprühten Unbekannte eine Geschwindigkeitsmessanlage und Schilder bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag besprühten Unbekannte die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Die steht im Ortsteil Bolheim in der Heidenheimer Straße / Albstraße. Mit grüner und oranger Farbe hinterließen die Schmierer ihre Schriftzüge auf dem Blitzer. Auch stellten die Beamten orange Farbe an mehreren Verkehrszeichen fest. Die stehen in unmittelbarer Nähe zum Blitzer. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nun auch Zeugen, die zur Nachtzeit verdächtige Personen an dem Blitzer gesehen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen unter der Telefonnummer 07322/96530 zu melden.

