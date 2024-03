Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Raser gestoppt

Mehrere Autofahrende fuhren am Sonntag bei Dürmentingen deutlich zu schnell.

Zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr auf der L 275 von Kanzach in Richtung Dürmentingen. Dabei führte die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 100 km/h wurden vier Autofahrende mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Darunter eine 34-Jährige mit ihrem Mercedes. Die Frau fuhr außerorts mit 130 km/h. Die 34-Jährige am Steuer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 150 Euro. Dazu bekommt sie einen Punkt in Flensburg. Auch noch drei weitere Fahrende müssen wegen zu schnellem Fahren mit Anzeigen rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen zwischen 21 km/h und 28 km/h.

