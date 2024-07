POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pkw-Aufbrüche in Kippekausen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (15.07.) kam es im Kreuzungsbereich Reuterstraße / Hebborner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Gegen 10:35 Uhr hatte eine 38-jährige Bergisch Gladbacherin die Hebborner Straße mit ihrem Pkw Dacia in Richtung ...

mehr