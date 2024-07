POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Alexander R.

Rösrath (ots) - Am Donnerstag (18.07) gegen 08:45 Uhr musste der Betreiber eines Paketshops feststellen, dass in sein Ladenlokal an der Hauptstraße eingebrochen wurde. Er verständigte daraufhin die Polizei. Am Vortag (17.07.) hatte eine Mitarbeiterin das Geschäft gegen 18:00 Uhr in noch ordnungsgemäßem Zustand verschlossen und verlassen. In diesem Zeitraum drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster ...

mehr