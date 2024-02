Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verurteilungen am Folgetag

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl am Mittwoch am Kirchweg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5719918) wurden die drei Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Amtsgericht Dorsten vorgeführt - und verurteilt.

Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens erließ der Haftrichter gegen die beiden 21-Jährigen einmal fünf und einmal vier Monate Haft, die jeweils zu vier Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem erhielten die Beiden einmal 200 und einmal 150 Sozialstunden. Gegen den 16-Jährigen erließ der Haftrichter einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell