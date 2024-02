Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl wurden am Mittwochnachmittag drei Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren versuchten noch vor der Polizei zu flüchten und sich zu verstecken, wurden von den Beamten aber in einem Gewächshaus entdeckt und mitgenommen. Zuvor hatten sie versucht in einen Wagen am Kirchweg einzubrechen, wurden jedoch von einem Zeugen bemerkt. Dieser sprach sie an, woraufhin sie wegliefen und sich versteckten. Der Zeuge informierte unmittelbar die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell