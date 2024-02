POL-RE: Marl: Radfahrer fährt Fußgängerin an

Recklinghausen (ots) - Dorsten: Auf der Hardtstraße sind unbekannte Täter am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäude und durchsuchten es oberflächlich nach Diebesgut. Die Täter entkamen mit Bargeld als Beute. Der Einbruch geschah zwischen 11 Uhr und 20 Uhr. Gladbeck: In der vergangenen Nacht (von Dienstag auf Mittwoch) sind in einer Kleingartenanlage an der ...

