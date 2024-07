Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Aufmerksame Zeugen melden auffällige Opel-Fahrerin

Burscheid (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (21.07.), gegen 16:40 Uhr, hat die Kundin einer Tankstelle in der Straße Dünweg in Hilgen die Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen auf sich gezogen.

Die Fahrerin eines Opel kaufte in der Tankstelle zwei kleine Flaschen Sekt und verhielt sich dabei bereits sehr auffällig, da sie abwesend wirkte, nicht sprach und einen unsicheren Gang hatte. Als sie dann das Tankstellengelände mit ihrem Pkw verließ, fuhr sie zunächst mit angezogener Handbremse los und streifte zudem einen Stahlträger, wobei ihr Pkw Schaden nahm.

Die Zeugen alarmierten die Polizei, die den Opel wenig später an der Halteranschrift in Burscheid mit einem frischen Unfallschaden vorfand. Die von den Zeugen beschriebene Frau, eine 36-jährige Burscheiderin, öffnete den Beamten die Tür und räumte die Fahrt mit ihrem Pkw ein. Ein Atemalkoholtest ergab über 2,2 Promille, so dass die Frau die Beamten wenig später für eine angeordnete Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Ihr Führerschein wurde umgehend sichergestellt, so dass sie bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen darf. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. (ct)

