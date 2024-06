Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Geparkter Opel beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten schwarzen Opel Astra beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (4.6.) auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte an der Borkener Straße. Die Beschädigungen befinden sich in der Heckklappe des Opel. Die Unfallzeit liegt zwischen 09.30 und 10.30 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell