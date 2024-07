Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Betrug bei Warenauslieferung gescheitert

Rösrath (ots)

Gestern (22.07.) wurde die Polizei in den Ahornweg gerufen, nachdem Mitarbeiter eines Postunternehmens dort einen Betrug bei einer Warenauslieferung erkannt haben.

Ein 38-jähriger Kölner hatte am Vormittag eine Postzustellerin auf der Straße nach einem erwarteten Paket gefragt, welches diese tatsächlich bei sich hatte. In dem Paket befand sich ein hochwertiger Staubsauger. Der Mann gab unter einem Vorwand an, nicht zu Hause warten zu können und bat die Zustellerin, ihm das Paket auf der Straße auszuhändigen. Zu diesem Zwecke zeigte er ihr einen - wie sich später herausstellte - falschen Ausweis vor und sollte das Paket erhalten. Da es bereits in der Vorwoche einen ähnlichen Fall gab, bei dem ein Paket mit mehreren Mobiltelefonen abgegriffen wurde, war die Zustellerin jedoch vorgewarnt und zog den Sicherheitsdienst des Unternehmens sowie die Polizei hinzu. Außer den 38-Jährigen trafen die Polizeibeamten im unmittelbaren Umfeld noch einen 50-Jährigen an einem Pkw an, bei dem es sich möglicherweise um einen Mittäter handelte.

Beide Personen wurden zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, welche sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen am selben Tag wieder verlassen konnten. Der Pkw wurde als Tatmittel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell