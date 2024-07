Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24.07.) wurden die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt zur Dellmannstraße alarmiert, nachdem es dort zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und Verletzten gekommen war.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 65-jähriger Remscheider gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw der Marke Kia die Dellmannstraße in Richtung Burscheid befahren und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen eine Schutzplanke stieß. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi eines 41-jährigen Fahrers aus Hückeswagen. Der Remscheider fuhr weiter im Gegenverkehr auf den Einmündungsbereich Dellmannstraße / Wolfhagener Straße zu und prallte dort gegen den Audi eines 36-jährigen Wermelskircheners und den Tesla einer 33-jährigen Wermelskirchenerin, die beide auf dem Linksabbiegerstreifen Richtung Remscheid standen. Nach einem weiteren Zusammenstoß mit dem Mercedes Vito eines 64-jährigen Solingers, welcher auf der Dellmannstraße in Richtung Bergisch Born unterwegs war, kam der Kia schließlich zum Stehen.

Möglicherweise lagen bei dem Kia-Fahrer körperliche oder geistige Mängel vor, die zu seiner Fahrunsicherheit geführt haben. Auch ein medizinischer Notfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Drei der übrigen vier beteiligten Pkw-Fahrenden wurden ebenfalls leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Vier Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen beschädigten Pkw wird auf einen mindestens fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma gereinigt und war während der Unfallaufnahme der Polizei fast drei Stunden lang gesperrt. (th)

