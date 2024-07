Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal

Bergisch Gladbach - Drei Einbrüche in Pkw

Bild-Infos

Download

Odenthal/Bergisch Gladbach (ots)

Gestern früh (23.07.) ist die Polizei zu drei Tatorten gerufen worden, an denen unbekannte Täter in Pkw eingebrochen sind.

In Odenthal traf es zweimal Fahrzeuge des Typs VW Caddy. In der Wiesenstraße in Voiswinkel und in der Osenauer Straße in Osenau wurde jeweils eine kleine Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen und anschließend das Navigationssystem entwendet. In der Mutzer Straße in Bergisch Gladbach im Stadtteil Hebborn wurde auf gleiche Weise vorgegangen. Hier wurde die Seitenscheibe eines Pkw der Marke BMW eingeschlagen und anschließend der Tachometer ausgebaut und entwendet.

In allen drei Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen. Die Taten müssen in der Nacht zuvor begangen worden sein. Wer verdächtige Feststellungen im Umfeld der Tatorte gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell