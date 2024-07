POL-HAM: Geschädigter und zwei Tatverdächtige nach Körperverletzung und "Hitlergruß" gesucht

Hamm-Mitte (ots) - An einem Bürogebäude an der Alleestraße haben Einbrecher zwischen 19 Uhr am Montag, 01. Juli, und 6 Uhr am folgenden Morgen zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Auf diese Weise sind sie in die Räumlichkeiten nahe der Lessingstraße eingedrungen und haben dort mehrere Zimmer durchwühlt. Zum Diebesgut gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei Hamm bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch und ...

