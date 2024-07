Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach zahlreichen Eigentumsdelikten: Polizeibekannter 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Hamm (ots)

Einen weiteren Ermittlungserfolg konnte die Hammer Kriminalpolizei am Dienstag, 2. Juli, verbuchen: In Zusammenarbeit und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund führten sie einen 42-jährigen Mann aus Hamm dem Haftrichter vor.

Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Wohnsitzlose hatte unter anderem am Montag, 1. Juli, um 10.25 Uhr ein verschlossenes E-Bike aus einer Tiefgarage am Südring gestohlen.

Zivile Einsatzkräfte nahmen ihn anschließend abends gegen 18 Uhr am Westausgang des Hauptbahnhofes fest, als er gerade an seinem frisch gestohlenen E-Bike hantierte. Durch umfangreiche Ermittlungen und der Auswertung mehrerer verwertbarer Spuren konnten die Ermittler dem 42-Jährigen sowohl für diesen Diebstahl, als auch für weitere von ihm begangene Straftaten auf die Schliche kommen.

Dem Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, am 24. Juni gegen 17.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft des Allee-Centers versucht zu haben, Waren im Wert von über 200 Euro zu entwenden. Außerdem steht er im dringenden Tatverdacht, am 26. Juni gegen 16.45 Uhr auf dem Marktplatz einen verschlossenen Elektroroller entwendet zu haben.

Ob und für welche weiteren Eigentumsdelikte der 42-Jährige in Frage kommt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der Hammer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am Dienstag, 2. Juni, einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

Im Anschluss an die Vorführung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ds)

