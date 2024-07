Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher hebeln Tresor in Bekleidungsgeschäft auf

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben sich zwischen 19 Uhr am Montag, 01. Juli, und 9.35 Uhr am folgenden Morgen gewaltsam Zugang zum Büroraum eines Bekleidungsgeschäfts in einem Einkaufszentrum am Richard-Matthei-Platz verschafft.

Dort hebelten sie einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Außerdem stahlen die Täter weiteres Bargeld, das sie beim Durchsuchen der Räumlichkeiten fanden.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

