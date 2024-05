Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen trug ein 64-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Karlsruhe-Mühlburg am Mittwochnachmittag davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen arbeitete der 64-Jährige gegen 16:10 Uhr in circa vier Metern Höhe in einer Art Arbeitskorb, der an einem Gabelstapler befestigt war. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte der Arbeitskorb offenbar von der Gabel des Staplers, sodass der Arbeiter abstürzte. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Julian Scharer, Pressestelle

