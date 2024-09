Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Ladendiebin ertappt

Kehl, Goldscheuer (ots)

Eine 47-Jährige soll am Dienstagmorgen in einem Drogeriemarkt in der Römerstraße Waren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Die Tatverdächtige passierte den Kassenbereich mit einem vollen Einkaufswagen, ohne die Produkte zu bezahlen und lud diese im Anschluss in ihr Auto ein. Auf Ansprache durch zwei Mitarbeiterinnen gab sie offenbar lautstark zu verstehen, dass sie die Waren bezahlt hätte und flüchtete. Eine bereits alarmierte Polizeistreife konnte die Ladendiebin noch in Goldscheuer feststellen uund stoppen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erwartet die Frau eine Strafanzeige. Das Diebesgut konnte durch die Beamten sichergestellt werden.

